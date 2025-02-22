Ordu'da Kartpostal Gibi Kar Manzaraları - Son Dakika
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Ordu'da Kartpostal Gibi Kar Manzaraları

Kar yağışının ardından güneşle birlikte Ordu sahili, insanlarla dolup taştı ve muhteşem manzaralar oluştu.

22.02.2025 16:57
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Ordu'dan kartpostallık kar manzaraları

Kar yağışının ardından etkili olan güneş ile birlikte insanlar sahile koştu

ORDU - Ordu'da bir süredir etkili olan kar yağışı sonrası, güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı, sahilde insan kalabalığı oluştu.

İlde orta ve yüksek kesimlerde günlerdir etkili olan kar yağışı, 4 gündür sahil kesimlerini de etkisi altına aldı. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası il genelinde okullar tatil edildi, kimi zaman yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Bir süredir etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte insanlar sahile yürüyüşe çıktı. Deniz kenarında yürüyüş yapıp, Ordu'nun kartpostallık kar manzaralarını fotoğraflayan insanlar uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar fazla kar yağdığını söylediler. Güneşin etkili olması ile birlikte ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"Muhteşem manzara"

Altınordu sahilinde kar manzaraları fotoğraflayan amatör fotoğrafçı Gülbahar Karahasan, "Muhteşem bir hava var. Boztepe'ye çıktım, bütün Ordu'yu dolaştım, uzun süredir ilk kez bu kadar fazla kar görüyoruz. Manzara muhteşem, insanlar karı özlemiş, çocuğunu alan sahile gelmiş. Çok güzel" dedi.

"Ordu'da bu şekilde kar görmek çok güzel bir duygu"

3 yıl önce İstanbul'dan Ordu'ya taşınan Erdem Karabulut, ilk kez Ordu'da bu şekilde kar gördüğünü söyledi. Kar ile birlikte Ordu manzarasının çok güzel olduğunu ifade eden Karabulut, "Çok güzel bir duygu. Şehir zaten çok güzel" diye konuştu.

"İnsanlar kar ile eğlenebiliyor"

Ahmet Duman ise uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar etkili bir kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Çok güzel kar yağdı, şehir beyaza büründü. Harika bir görüntü var. Kar bütün kötülükleri kapadı. Çocuklar ve aileleri herkes sahilde. İnsanlar eğlenebildikleri geniş alanlar bulup kar ile oyunlar oynuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan il genelinde kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Kartpostal Gibi Kar Manzaraları - Son Dakika

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