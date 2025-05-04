Ordu'da Kayıp Süleyman Erdoğan'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp Süleyman Erdoğan'ın Cesedi Bulundu

Ordu\'da Kayıp Süleyman Erdoğan\'ın Cesedi Bulundu

Süleyman Erdoğan'ın cesedi, kaybolduğu kanyonda Gizem Sinanoğlu'na yakın bir noktada bulundu.

04.05.2025 14:19
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ORDU'da kayıp olarak aranan Süleyman Erdoğan'ın (35) cansız bedeni de Küpkaya Kanyonu'nda, arkadaşı Gizem Sinanoğlu'nun (25) cesedinin bulunduğu noktaya yaklaşık 100 metre mesafede bulundu.

Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu, 30 Nisan'dan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde Gizem Sinanoğlu'nun dün, cansız bedeni bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri tarafından kanyonda sürdürülen aramalarda bugün de Gizem Sinanoğlu'nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Arama çalışmalarını yakından takip eden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, "Dün, kız kardeşimize, bugün ise erkek kardeşimize ulaştık. Gönül isterdi ki bu kardeşlerimizi sağ salim bulalım. Ama ne yazık ki cansız bedenlerine ulaştık. Acımız gerçekten büyük, her iki kardeşimiz de bizim evladımız. Bu hadiseleri duymak bizi derinden üzüyor, inşallah bu son olur" dedi.

Kaynak: DHA

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