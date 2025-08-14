Ordu'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı

Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cafer Gürsoy yönetimindeki 52 HC 934 plakalı minibüs ile Ahmet Tubay yönetimindeki 34 GOA 955 plakalı otomobil Ulubey ilçesi Eymür Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nazım Efe Yeşiltepe ve Ayşe Fırtına Tubay yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
