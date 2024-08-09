Ordu\'da trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Ahmet Arslan yönetimindeki 52 KM 334 plakalı otomobil, Sarıyakup Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Mehmet ve Kezban Arslan, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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