Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Güncel

Ordu'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 224 sentetik hap, 13 gram esrar ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki F.A. (22), M.K. (38), B.G. (35) ile T.B'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.