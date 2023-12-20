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Ordu'da yasa dışı plaka atölyesine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da yasa dışı plaka atölyesine operasyon: 3 tutuklama

Ordu'da yapılan operasyonda, yasa dışı olarak Avrupa Press Plakaların basıldığı atölyeye baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

20.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:45
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1) SOBADAN ZEHİRLENEN 5 TARIM İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen akraba 5 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Aziziye Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı evde meydana geldi. Akraba olan Halil Çiftçi (43), Abdullah Çiftçi (41), Hamit Çiftçi (61), Mehmet Çiftçi (53) ve Şadi Çiftçi (49), akşam ısınmak için kömür sobasını yakıp, aynı odada uyudu. Sabah saatlerinde odaya giren yakınları ise 5 kişiyi baygın halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Atilla ATMACA/ EREĞLİ,

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2) ORDU'DA, 'APP PLAKA' OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

ORDU'da, Avrupa Press Plakaların (APP) yasa dışı basıldığı atölyeye operasyonda gözaltına alınan T.A. (33), K.K. (25) ile H.B.B. (30), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'App plaka' diye tabir edilen, 'Avrupa Press Plaka' olarak bilinen, büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasa dışı basıldığı atölyeye, dün sabah baskın yaptı. Atölyedeki aralamalarda 1 sahte mühür basım makinesi, 1 plaka baskı pres makinesi, 5 plaka baskı kalıbı, 1 plaka boyama makinası, 77 basılı APP plaka, 319 boş plaka levhası, 413 harf kalıbı, 444 rakam kalıbı, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Operasyonda T.A., K.K. ile H.B.B., 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühürde sahtecilik' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilen 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ordu\'da yasa dışı plaka atölyesine operasyon: 3 tutuklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ordu'da yasa dışı plaka atölyesine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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