Ordu\'da yasa dışı plaka atölyesine operasyon: 3 tutuklama

Memur ve emekli zammı kesinleşti gibi! İşte masadaki en güçlü rakam

ORDU'da, Avrupa Press Plakaların (APP) yasa dışı basıldığı atölyeye operasyonda gözaltına alınan T.A. (33), K.K. (25) ile H.B.B. (30), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'App plaka' diye tabir edilen, 'Avrupa Press Plaka' olarak bilinen, büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasa dışı basıldığı atölyeye, dün sabah baskın yaptı. Atölyedeki aralamalarda 1 sahte mühür basım makinesi, 1 plaka baskı pres makinesi, 5 plaka baskı kalıbı, 1 plaka boyama makinası, 77 basılı APP plaka, 319 boş plaka levhası, 413 harf kalıbı, 444 rakam kalıbı, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Operasyonda T.A., K.K. ile H.B.B., 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühürde sahtecilik' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilen 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)