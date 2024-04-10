Ordu'da Yason Burnu, Bayram Tatili İçin Tercih Edilen Bir Rota - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da Yason Burnu, Bayram Tatili İçin Tercih Edilen Bir Rota

Ordu\'da Yason Burnu, Bayram Tatili İçin Tercih Edilen Bir Rota

Ordu'da bulunan Yason Burnu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor. Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olup, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olarak bilinmektedir. Yason Burnu, su sporları ve dalış için de tercih edilen bir bölgedir. Ayrıca, bölgede bulunan kilise ve deniz feneriyle birlikte piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla ziyaretçileri çekmektedir. Yarımada aynı zamanda Karadeniz yemekleriyle de ünlüdür ve yöresel mutfak kültürünün tanıtıldığı ender yerlerden biridir.

10.04.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, tabii güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması dolayısıyla tarih ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutan Yason Burnu, su sporları ve dalış için de tercih ediliyor.

Yörede 1868 yılında yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve deniz feneriyle gelenleri karşılayan yarımada, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçi çekiyor.

Çevresindeki restoranlarda sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtıldığı yarımada, doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Ordu, Doğa, Yerel Haberler, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Yason Burnu, Bayram Tatili İçin Tercih Edilen Bir Rota - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Seyhan Belediye Meclisi Ramazan Bayramı'nı kutlayarak yeni döneme başladı
    14:37 Seyhan Belediye Meclisi Ramazan Bayramı'nı kutlayarak yeni döneme başladı

    Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.

  • Samsun'da 8 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
    14:35 Samsun'da 8 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

    Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, iki araç çarpıştı ve araç sürücüsü ile yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi
    14:33 Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi

    Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde park halindeki 58 AC 060 plakalı otomobilde çıkan yangın, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.


14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:01 DEM Parti’nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il
11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
14:33 İngiltere’den takım satın alıyor Fenerbahçe’nin eski yıldızı Acun Ilıcalı’ya rakip olacak İngiltere'den takım satın alıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Acun Ilıcalı'ya rakip olacak
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 14:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Yason Burnu, Bayram Tatili İçin Tercih Edilen Bir Rota - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement