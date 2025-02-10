Örebro'daki Okul Saldırısında 10 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Örebro'daki Okul Saldırısında 10 Ölü

Örebro'daki okul saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 8'i göçmen kökenli. Saldırgan intihar etti.

10.02.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen saldırıda ölen 10 kişiden 8'inin göçmen kökenli olduğu 2'sinin ise İsveçli olduğu bildirildi.

Stockholm polisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki İsveç vatandaşı Rickard Andersson'un psikolojik rahatsızlığı olduğu, saldırganın evinde yapılan aramada belli bir ideolojik bağlantıya rastlanan yazı ve dijital materyallerin bulunmadığı belirtildi.

Örebro polisinden yapılan açıklamada da saldırıda ölen 10 kişiden 7'sinin kadın, 3'ünün erkek olduğu ve saldırganın intihar ettiği bildirildi.

Ölenlerden 8'inin göçmen kökenli olduğu vurgulanan açıklamada, bunlardan 2'sinin Suriye, diğerlerinin ise Eritre, İran, Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Irak vatandaşı olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ölenlerden 2'sinin ise İsveç vatandaşı olduğu kaydedildi.

Saldırı, 4 Şubat'ta Örebro'daki Risbergska Lisesi kampüsünde yerel saatle 12.30'da gerçekleştirilmişti. Olayda saldırgan dahil 11 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yetkililer, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğunu duyurmuştu.

İsveç medyasında, saldırganın "Avrupa'dan defolun" diyerek etraftakilere ateş açtığı görüntüler yer alıyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, okul saldırısına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "İsveç tarihindeki en kötü katliam" yorumunu yapmıştı.

İsveç halkına birlik olma çağrısı yapan Kristersson, "Göçmen kökenli insanlarda ise bu durum, özel bir kırılganlık duygusuna neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Göçmen, Güncel, Dünya, İsveç, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Örebro'daki Okul Saldırısında 10 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Örebro'daki Okul Saldırısında 10 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.