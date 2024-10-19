Org. Gürak\'tan Roma\'da Çelenk Töreni

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ve Roma Askeri Ataşeliğini ziyaret ederek, Venedik Meydanı'ndaki "Meçhul Asker Anıtı"na törenle çelenk bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında İtalya'da bulunan Gürak'ın, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ü ve Roma Askeri Ataşeliğini ziyaret ederek, resmi törenle Venedik Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk sunduğu belirtildi.