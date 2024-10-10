Organ Bağışı: H.T.\'nin Organları 4 Hastaya Nakledildi

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BURDUR'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası H.T.'nin (34) kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara ve Antalya 'daki 4 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde yaşayan inşaat ustası H.T., 3 gün önce beyin kanaması geçirdi. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen H.T., daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden H.T.'nin dün saat 22.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, H.T.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin kararının ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'dan bir ekibin yanı sıra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ekipler, Burdur'a geldi.

2 KENTTEN EKİP GELDİ

H.T.nin kalbi, Ankara'dan gelen ekip tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne, böbreklerinden biri ve karaciğeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı. Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel, "3 gündür hastanemizde tedavi gören hastamızın dün saat 22.00'de beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakli koordinatörlerimiz vasıtasıyla organ bağışı için aile ile irtibata geçildi. Ailesinin onayıyla Ankara ve Antalya'dan gelen ekip ile kalp, karaciğer ve böbrekleri 4 kişiye hayat olacak. Aileye teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" dedi.