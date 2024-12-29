Organ Bağışıyla 5 Hayat Kurtuldu

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Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 54 yaşındaki 3 çocuk babası Halit Çağlar'ın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Tokat'ta 1 ay önce beyin kanaması geçiren su tesisatçısı Çağlar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çağlar'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine, ailesi, görüşmeler üzerine organlarını bağışlama kararı aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Organ Nakli Koordinatörü olan hemşire Birgül Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, organları bağışlama kararı alan aileye örnek bir davranışta bulundukları için teşekkür etti.

Tan, "Allah razı olsun hastamızın ailesinden, en az 5 kişinin hayatına dokundular şu an. Karaciğer Erzurum'a gitti, 2 böbrek ve 2 kornea OMÜ'de alıcılarını bulacak. Halit Çağlar'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Halit Çağlar'ın eşi Emine Çağlar ise "Eşim buraya beyin kanamasıyla geldi, hayatını kaybetti, çok üzüldük ama başkalarına umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Başkaları can bulsun. Herkes organ bağışında bulunsun." ifadesini kullandı.