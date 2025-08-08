Organize Suç Operasyonu: 18 Gözaltı

BÜYÜKÇEKMECE ve Esenyurt'ta silahlı eylemlere karıştığı belirlenen ve liderliğini yurtdışında bulunan B.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde silahlı eylemlere karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Liderliğini yurtdışında bulunan B.Y.'nin yaptığı suç örgütü üyelerinin, çalıntı araç ve motosiklet kullanarak 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

İstanbul merkezli olarak İzmir, Manisa ve Bitlis'te belirlenen 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 19 fişek, 1 av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü hakkında tahkikat işlemleri sürerken, 15 kişi şüpheli adliyeye sevk edildi.