Organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, İzmir'de nöbetçi mahkemece tutuklandı

Organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, İzmir'de nöbetçi mahkemece tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'da yakalandıktan sonra İzmir'e getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme, Sayal hakkında tutuklama kararı verdi.
TUTUKLANDI
Yunanistan'da yakalandıktan sonra İzmir'e getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tarafından tutuklandı.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: DHA
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