Organize Suç Örgütü Elebaşı ve Üyesi Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Organize Suç Örgütü Elebaşı ve Üyesi Türkiye'ye İade Edildi

Organize Suç Örgütü Elebaşı ve Üyesi Türkiye\'ye İade Edildi

İçişleri Bakanlığı, 15 yıldır aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Her iki şahsın da ulusal ve uluslararası seviyede yakalama emirleri bulunmaktaydı.

19.01.2025 17:50  Güncelleme: 17:51
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile üyesi İbrahim Kaymak'ın yakalandığını ve Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirtildi. İbrahim Kaymak'ın ise 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

Yılmaz ve Kaymak'ın Türkiye'ye iade amacıyla Ermenistan'da tutuklanmasının sağlandığı belirtilerek, "Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir. Kırmızı bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, Interpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz" denildi.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE, ERMENİSTAN'IN İŞ BİRLİĞİNİ TAKDİRLE KARŞILAMAKTA

Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ermenistan, Interpol'ün kırmızı bülten kapsamındaki talebine cevaben ülkemizde organize suç faaliyetlerinde bulunan iki kişiyi 19 Ocak 2025 tarihinde iade etmiştir. Türkiye, Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği iş birliğini takdirle karşılamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, Ercan Yılmaz, Ermenistan, Güvenlik, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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