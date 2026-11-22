(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Somali'de, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud tarafından askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, Somali'deki Türk askeri birliklerinde incelemelerde bulunarak inşası devam eden Uzay Üssü Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği Somali'de, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud tarafından askeri törenle karşılandığı bildirildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Törenin ardından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (Anadolu Kışlası), Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları ile Müşterek Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, inşası devam eden Uzay Üssü Yerleşkesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hassan Sheikh Mohamud'un katılımıyla gerçekleştirilen, Somali Deniz Kuvvetleri Karargahı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Deniz Görev Gücü Barbaros Yerleşkesi Koordinasyon Merkezi ile Kapak Atma Yeri Temel Atma Töreni'ne katıldı."