Orhaneli\'de Kayıp Kadın Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu.
Orhaneli Koçu Mahallesi'ndeki evinden 19 Nisan'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz (85) için arama çalışması başlatıldı.
Polis, jandarma, AFAD ve AKUT personeli ile İHH arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını mahalledeki arazilerde yoğunlaştırdı.
Ekipler, aralıksız sürdürdükleri çalışmalar sonucu Koçu Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede, Çukur mevkisindeki ormanlık alanda yaşlı kadının cesedini buldu.
Ubuz'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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