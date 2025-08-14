Orhaneli'de Kur'an Kursları Pikniği

Orhaneli İlçe Müftülüğünce Cami Yaz Kur'an Kursları ve 4-6 Yaş Kur'an Kursları bitirme pikniği düzenlendi.

Etkinlikte, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Nilüfer Gençlik Merkezi'nde görev yapan personel ve öğrenciler bir arada vakit geçirdi.

Pikniğe, Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhaneli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Polat, Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Recep Demir, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ankıt katıldı.