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Orhaneli'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Orhaneli'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Demirci Ortaokulu koordinatörlüğünde 'Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması' düzenlendi. Yarışmada, 8 okuldan öğrencilerin oluşturduğu gruplar dereceye girme mücadelesi verdi. İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu birinci, Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Termik Santral Ortaokulu üçüncü oldu. Katılan tüm öğrencilere İlçe Müftülüğü kitap hediye etti. Dereceye giren okul gruplarına ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çeşitli hediyeler verdi. Programa, Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özen, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Candır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ankit ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Orhaneli\'de Cumhuriyet\'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenlendi
30.12.2023 - 10:04,
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Demirci Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, 8 okuldan öğrencilerin oluşturduğu gruplar dereceye girme mücadelesi verdi.

Yarışmada, İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu birinci, Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Termik Santral Ortaokulu üçüncü oldu.

Katılan tüm öğrencilere İlçe Müftülüğü kitap hediye etti. Dereceye giren okul gruplarına ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özen, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Candır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ankit ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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