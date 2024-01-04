 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Orhangazi'de Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Orhangazi'de Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği sistemden çıkmak isteyenler olunca kaçan dolandırıcılık şüphelisi kuyumcu ile 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, müşterilerin altınlarını teslim etmekte zorlandığı ve dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Orhangazi\'de Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
04.01.2024 - 12:41,
Abone Ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği sistemden çıkmak isteyenler olunca para ve altınlarla kaçtığı ileri sürülen dolandırıcılık şüphelisi kuyumcu ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlattı.

Araştırmalarda, kuyumcu A.Ö'nün (44), arkadaşı H.Ş. tarafından araçla İstanbul'a götürüldüğü tespit edildi.

Teknik takibin ardından aracın konumunu bulan polis, A.Ö'nün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde R.E'nin evinde saklandığını belirledi.

Bursa, Orhangazi ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan baskınlarda, A.Ö. ile ortağı A.F.Ş, çalışanı S.İ, İstanbul'a götüren H.Ş. ve evinde saklandığı R.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö'nün ilk ifadesinde, "İflas ettim, parayı döndüremediğim için ödemeyi yapamadım. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen A.Ö, gazetecilerin "Hakkınızdaki iddiaları kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Etmiyorum." yanıtını verdi.

A.Ö. tarafından mağdur edildikleri iddiasıyla şikayetçi olan 20'yi aşkın kişinin bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca A.Ö'nün, elindeki bir valizle yanındaki kişiyle Orhangazi'deki kuyumcu dükkanından ayrıldığını gösteren güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

"Yavru" sistemiyle yüzde 4 ila yüzde 30 kar payı dağıttığı iddiası

Orhangazi'de kuyumculuk yapan ve yakın çevresindeki kişilere kendisine emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle cumhuriyet altını satmaya başlayan A.Ö'nün müşterilerinin sayısının zamanla arttığı, "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelene altın satan A.Ö, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttığı öne sürülmüştü.

A.Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine altınlarını almak isteyen müşteriler, dükkanının kapalı olduğunu görünce telefonla da ulaşamadıkları A.Ö'den şikayetçi olmuştu. Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüphelilerin yakalanması amacıyla polis tarafından özel ekip oluşturulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orhangazi, Bursa, Dolandırıcılık, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhangazi'de Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: Orhangazi'de Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement