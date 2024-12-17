Orhangazi ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Orhangazi- Bursa kara yolu, Karsak kavşağı otoban ayrımında, Adem T. (34) idaresindeki 16 HK 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Adem T. ile araçta bulunan bir kadın hafif yaralandı.
Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Bariyere Çarpma Kazası - Son Dakika
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