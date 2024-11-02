Orhangazi'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Orhangazi'de Motosiklet Kazası

Orhangazi\'de Motosiklet Kazası

Motosiklet, traktöre çarpıp minibüsle çarpıştı; sürücü ağır yaralandı. Kaçan traktör sürücüsü aranıyor.

02.11.2024 23:48
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde önünde seyreden traktöre çarptıktan sonra karşı yönden gelen minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Orhangazi'den İznik Gölü istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. (29) idaresindeki 16 BIK 739 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden sürücüsü belirlenemeyen 77 ABF 976 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli daha sonra karşı yönden gelen İ.K. (33) idaresindeki 16 BCU 031 plakalı minibüse çarparak ağır yaralandı.

Ahmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, motosikletlinin çarpmasının ardından olay yerinden kaçan ve daha sonra yol kenarında bir iş yerine traktörü bırakıp kaçan sürücüsüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de Motosiklet Kazası - Son Dakika

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