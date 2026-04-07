Orhangazi\'de Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğul, son yolculuğuna uğurlandı.

Kırsal Narlıca Mahallesi'nde kavga ettikleri Mutlu B. tarafından silahla öldürülen baba Zeki Yıldız ile oğlu Semih Yıldız'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Narlıca Mahallesi'ne getirilen baba ile oğlu, Narlıca Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İddiaya göre Mutlu B, Yıldız ailesinin işlettiği kıraathanede 2 hafta önce bir kişiyle kavga etmiş, Yıldız ailesi kavgayı ayırdıktan sonra Mutlu B. olay yerinden ayrılmıştı.

Mutlu B'nin dün akşam saatlerinde başka bir kıraathanede olduğunu öğrenen Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız kıraathaneye giderek Mutlu B'yi dışarı çıkartmış, kişiler arasında çıkan kavgada Mutlu B. tabancasıyla Zeki Yıldız, Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açmıştı.

Zeki Yıldız ve Semih Yıldız hayatını kaybetmiş, Melih Yıldız yaralanmış, Mutlu B. gözaltına alınmıştı.