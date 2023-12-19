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Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 25 paket uyuşturucu madde, hassas terazi ve aparatlar ele geçirildi.

Orhangazi\'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
19.12.2023 - 19:32,
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, 16 Aralık'ta, H.K. (52) ile E.Ç. (30) isimli şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Savcılık talimatıyla yapılan aramada, satışa hazır halde 25 paket uyuşturucu madde, hassas terazi ve aparatlar ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri dün ise şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Göl Kavşağında durdurulan otomobilde yapılan aramada 106 gram metamfetamin ve aparatlar ele geçirilirken, araçta bulunan E.G. (30) ile T.G. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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