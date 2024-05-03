Orman Benim Kampanyasıyla Orman Yangınlarına Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orman Benim Kampanyasıyla Orman Yangınlarına Dikkat Çekildi

Orman Benim Kampanyasıyla Orman Yangınlarına Dikkat Çekildi

Adana, Mersin ve Hatay'da düzenlenen 'Orman Benim' kampanyasıyla orman yangınlarının önlenmesi ve çevreye zararların en aza indirilmesi amaçlandı. Katılımcılar, çevreye atılan çöpleri topladı ve orman yangınlarına sebep olabilecek atıkları temizledi. Kampanya kapsamında yapılan etkinliklere yerel yöneticiler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

03.05.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin ve Hatay'da orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri ve orman yangınlarına sebep verebilecek atıkları topladı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle yol kenarına sönmemiş sigara izmaritlerinin atılması, ormanda yakılan ateşlerin yanıcı olarak bırakılması, ormana çöp atık ve cam şişelerin bırakılması orman yangınlarına sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için bilinçlendirme kampanyası düzenledik. Bu ormanlar kolay yetişmiyor. Ormanlar insanlığın ortak değerleridir, herkesin sahip çıkması gerekir. Bir ağaç 100-120 yılda yetişiyor. İnsan ömründen daha fazla, bir kıvılcımla yok etmememiz gerekir. Ormana, doğaya sahip çıkmalıyız."

Etkinliğe, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de, Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, diğer protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

Vali Pehlivan, orman konusunda hassasiyetin en yüksek seviyede olması gerektiğini belirtti.

Yangınlara sebebiyet veren unsurları ortadan kaldırmanın önemine değinen Pehlivan,"Ormanı kendimiz gibi düşünelim. 'Orman benim' diyelim. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım, kollayalım. Ona zarar verecek, yangın çıkartacak bütün unsurlardan bertaraf edelim." diye konuştu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da orman teşkilatı olarak yangınlarla ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ormanlık alandaki çöpleri ve orman yangınlarına neden olacak atıkları topladı.

Etkinliğe polis ve jandarma ekipleri de katıldı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Yıldırım Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte de katılımcılar, çöp topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bugün 81 il ve tüm ilçelerde gerçekleşen etkinliğin önemine değindi.

Yangın sezonuna girildiğini hatırlatan Özdemir, "Yangına sebebiyet veren atıklar, çalı, çırpı gibi materyallerin ormandan uzaklaştırılması için bu etkinliği yapıyoruz. Amacımız insanların yangın sezonu öncesinde bilinçlendirilmesine katkı sağlamak." dedi.

Arsuz ilçesinde de Karahüseyinli Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, çöp toplayıp, fidan dikti.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Mersin, Adana, Hatay, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Benim Kampanyasıyla Orman Yangınlarına Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:48:02. #1.13#
SON DAKİKA: Orman Benim Kampanyasıyla Orman Yangınlarına Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement