Orman İşçisi Adem Nazım Demirel'in Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözde şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel için Düziçi Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Demirel'in ailesi, yakınları, orman işçileri ve mahalleli katıldı. Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, jandarmalar tarafından omuzda taşınarak musalla taşına götürüldü. Tören sırasında ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Leylahan ile babası Halil İbrahim Demirel'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Demirel, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/OSMANİYE,