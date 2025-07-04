Orman Yangını Nedeniyle 5 Gözaltı

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İzmir'in Buca ilçesinin Zafer Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında orman yangınının çıktığı ilk dakikalar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli Y.Ö. 'e ait ruhsatsız yapı inşaatında yapılan demir kesim ve kaynak işlemi esnasında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması ve orman yangınına neden olması ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Kaçak yapı sahibi şüpheli Y.Ö. ve inşatta çalışan şüpheliler N.T., S.Ö., Y.K. ile suça sürüklenen çocuk B.A. orman yangına neden olma suçu iddiasıyla Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Y.Ö. ve N.T. tutuklanmaları talebiyle, şüpheli S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişlerdir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,