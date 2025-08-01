Orman Yangınları için 'Yeşil Vatan' Dersi Talebi - Son Dakika
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Orman Yangınları için 'Yeşil Vatan' Dersi Talebi

Orman Yangınları için \'Yeşil Vatan\' Dersi Talebi
01.08.2025 13:23
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TMMOB Başkanı Türkyılmaz, orman yangınlarıyla mücadele için müfredata 'Yeşil Vatan' dersi eklenmeli.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman yangınları konusunda farkındalığın artması için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına "Yeşil Vatan" dersinin zorunlu olarak eklenmesini talep etti.

Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, orman yangınlarının artık pandemi boyutuna ulaştığını, yangınların sadece Türkiye değil tüm dünyada arttığını söyledi.

Bu yıl, son 30 senenin en yüksek sıcaklığının yaşandığına işaret eden Türkyılmaz, bu durumun da orman yangınlarının artmasında etkili olduğunu belirtti.

Türkyılmaz, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, yüzde 10'unun ise doğal nedenlerden çıktığını dile getirerek, dünyanın en gelişmiş devletleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin yangınla mücadelesinin takdirle karşılanması gereken boyuta ulaştığını anlattı.

Yangınlarla mücadelenin sadece Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) yürütülecek boyutu aştığına dikkati çeken Türkyılmaz, "Orman yangınlarıyla mücadele tek bir kuruma yüklenemez. Orman dışı alanlarda çıkan yangınlarda belediyelerin daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir. Oda olarak 20 bini aşkın üyemizle 81 ilde tüm belediyelere, kuracakları kırsal alan yangın ekiplerinin eğitimi konusunda ücretsiz ve süresiz destek vermeye hazırız." diye konuştu.

"Yanan alanların imara açılması söz konusu değil"

Türkyılmaz, orman teşkilatı çalışanlarının, hızlı müdahale için 7 gün 24 saat esasına göre vardiya sistemine geçmesi gerektiğini bildirerek, bu sistemin kurulmasının yangına müdahale kapasitesini artıracağını ifade etti.

Yeşil vatan sevgisi ve savunması fikrinin genç nesillere aktarılmasının, toplumun bilinçlendirilmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Türkyılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orman yangınları konusunda farkındalığın artması için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına 'Yeşil Vatan' dersi zorunlu olarak eklenmeli. Bu noktada 20 bin üyemizle ücretsiz ve süresiz eğitim vermeye hazırız. Ayrıca çok fazla bilgi kirliliği de bulunuyor. Bu kirlilik, yangınlarda mücadele eden vatan evlatlarını demoralize ediyor. Yanan alanların imara açılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Anayasamızda bu durum da güvence altına alınmıştır. Bugüne kadar da yanan hiçbir metrekare alan ormanlaştırma maksadı dışında kullanılmamıştır. Yanan alanlar bir yıl içerisinde yeniden ağaçlandırılır. Bu konuda kamuoyumuzun içi rahat olsun. Türkiye'nin yeşil vatanı ormanlardır. Her birey bu doğal mirasın korunması için sorumluluk üstlenmelidir."

Türkyılmaz, orman teşkilatı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinin önemine dikkati çekerek, Memur-Sen'in ormancılık hizmeti için sunduğu mali ve özlük hak taleplerinin hükümet tarafından eksiksiz kabulünü talep etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınları için 'Yeşil Vatan' Dersi Talebi - Son Dakika

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