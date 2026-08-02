Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çine, Balıkesir Sururluk ve İzmir Buca'daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havadan ve karadan yürüttüğümüz etkili mücadeleler sonucunda; Aydın/Çine, Balıkesir/Susurluk, İzmir/Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Ancak yangın riski halen devam ediyor" dedi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğuna değinen Bakan Yumaklı, "Sizlerden de ricamız, rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen; dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Unutmayın; ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullandı.