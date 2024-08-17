Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İletişim Başkanlığı, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldı ve 7 bin 662 ton su atıldı.

17.08.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, " İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı, devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Başkanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor."

Kaynak: ANKA

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