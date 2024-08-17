Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, " İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı, devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Başkanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor."