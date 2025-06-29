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Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale

Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale
29.06.2025 11:32
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Bakan Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili 350 uçak, 2300 helikopter sorti yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin, "Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı." dedi.

Bakan Yumaklı, orman yangınının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde konuşlandırılan Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya- Bilecik, Manisa- Akhisar, Bolu- Göynük, Bilecik- Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.

Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." açıklamasında bulundu.

Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.

Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda, ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Yumaklı, şu andaki durumun riskin ortadan kalktığını anlamına gelmediğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtınaya varan şiddetli rüzgar öngörülerinin bulunduğunu, bundan dolayı önceki günlere göre iki kat daha fazla teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı.

"Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı" diyen Yumaklı, ekiplerin yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava ve kara araçlarını arazi şartlarına göre yönlendirdiğine, bu nedenle mücadelenin rakamların azlığı ya da çokluğuyla değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

"Orman görevlileriyle gurur duyuyorum"

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerinin çok titiz çalışma gerçekleştirdiğini aktaran Yumaklı, "Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız." dedi.

Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, dezenformasyonla mücadelede yardımcı olan İletişim Başkanlığına ve AFAD'dan başlayarak bütün bakanlıkların ilgili kurumlarına ve belediyelere teşekkür etti.

Orman görevlileriyle gurur duyduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devem etti:

"Yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen, daha da büyümek için çaba sarf eden düşmana yani alevlere karşı mücadele eden kahramanlarımızı, bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bulunduğumuz yerden görmemiz mümkün değil. Onlar ağaçların arasında, ormanların içinde alevlere karşı mücadele ettiler ve hamdolsun her zaman olduğu gibi bize şu anda sizlerle paylaştığım sevinçli haberi vermiş oldular. Ben onlarla gurur duyuyorum sadece onlar değil elbette destek veren birçok kurumumuz ve gönüllülerimiz vardı. Onlara da canıgönülden teşekkür ediyorum."

"Vatanın bir karış toprağı, çöpü, taşı için mücadele eden kim varsa Allah onlardan razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin" ifadesini kullanan Yumaklı, başka kötü haber almadan sonraki günlerde güzel konuşmalar için bir araya gelme temennisinde bulundu.

Bakan Yumaklı'ya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de eşlik etti.

Yumaklı, basın toplantısının ardından ormancılarla fotoğraf çektirdi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale - Son Dakika

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