Orman Yangınlarına Karşı Uyarılar Devam Ediyor

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Hava sıcaklığının artması ve nem oranın düşmesiyle ülke genelinde yangın riski artarken Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara yangınlar konusunda uyardı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, orman teşkilatı, 7 gün 24 saat esasına göre yangınların önlenmesi ve müdahalenin zamanında yapılması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, ekipler, özellikle yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşları uyarıyor. Arabalardan megafonlarla yapılan uyarıların yanı sıra camilerden de hassasiyet paylaşılıyor. Anonslarda, anız yakılmaması ve ateşle bahçe temizliği yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, yangın görülmesi durumunda hemen Alo 112'nin aranarak bilgi verilmesi çağrısı yapılıyor.

Kurumlar arası işbirliği hassasiyeti

Öte yandan yangınlarla mücadelenin ilk adımı olan "önleme" aşamasında teşkilat, kendi teknolojik altyapısının dışında ilgili kurum ve kurumlarla da veri alışverişinde bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geliştirilen orman yangını tehlikesine karşı önceden önlem alınmasını sağlayan "Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS)" tedbir alma konusunda etkin rol üstleniyor.

MEUS'un temelinde sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren algoritma bulunuyor. Sistemle orman yangını çıkma riski bulunan bölgeler anlık olarak haritalandırılıyor, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.

OGM yetkililerince de günlük olarak hazırlanan ve olası orman yangın riskini gösteren MEUS haritası verileri günün ilk saatlerinde değerlendirmeye alınıyor. Haritadan çıkan sonuçlar göz önünde bulundurularak, orman bölge müdürlüklerindeki yangın yönetim merkezlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Bu kapsamda OGM yetkilileri, hava sıcaklıklarının gelecek 10 günde orman yangınları açısından risk oluşturacak şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Orman yangınlarının yüzde 90'lara varan oranda insan kaynaklı olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşları, rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları yol kenarları ile orman alanlarına atmamaları, biçerdöver ve balya makinesi gibi tarımsal hasat makinelerini gerekli önlemleri almadan çalıştırmamaları, anız yakmamaları, bahçe temizliğinden çıkan atıkları ateşe vermemeleri konusunda uyardı.

Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların yeni orman yangınlarının oluşması ve yayılmasına yol açabileceği öngörülüyor.