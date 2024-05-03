Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep, Malatya ve Kilis\'te Orman Benim kampanyası düzenledi

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Gaziantep, Malatya ve Kilis'te orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Orman Benim" kampanyası kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Gaziantep'te Erikçe Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, yangına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve atıklar katılımcılar tarafından toplandı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Orman Köylüleri, Çevre ve Ormancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve öğrencilerin katılımıyla tarihi Göbeklitepe yolu üzerinde bulunan ormanlık alandaki atıklar toplandı.

Vali Yardımcısı Yasin Akgül, AA muhabirine, burada çok güzel bir temizleme programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ormanların önemine değinen Akgül, "Ormanlarımız bizim için çok kıymetli, çok değerli. Adeta bir oksijen deposu. Ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ayrıca orman yangınlarına sebebiyet vermemesi açısından da özellikle piknik yaparken eğer ateş yakarsak ki yakmamamız en doğrusu yaktığımız takdirde de ateşimizi söndürmeden ormandan ayrılmayalım ve arkamızda çöp bırakmayalım." dedi.

Malatya

Malatya'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan ormanlık alandaki çöpler temizlendi.

Vali Yardımcısı Talat Tabur ve Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar'ın da katıldığı etkinlikte, Niyazı Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri atıkları topladı, programda ağaçların dalları ise budandı.

Vali Yardımcısı Tabur, orman yangınlarının tamamına yakınının insan kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Çöpler vasıtasıyla da yangınların ilerlemesine sebebiyet vermiş olabiliyoruz. Bizim Türk geleneğinde ormana büyük bir saygı vardır. Hatta ormanın içinde Türkler yüksek sesle konuşmazmış. Ormana 'hayat' diye bakarlarmış. Orman hayattır, çocuklar, mutluluktur, sağlıktır, temiz havadır, sudur. Ormana sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Orman İşletme Müdürü Kayalar da çevrede çöp, kurumuş dal, cam kırıkları ve buna benzer materyallerin mevcut alandan uzaklaştırılması için çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buradaki yapmamız gereken insan eliyle gerçekleşen yangınların önlenmesidir. Ormanlara atılan çöplerin toplanması ve yangınlara sebebiyet vermemeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te Resul Osman Dağı mesire alanında düzenlenen etkinlikte, Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ağaçların kuruyan dalları budandı.

Etkinlikte açıklama yapan Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, kampanya kapsamında hedeflerinin yangınlara karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şensu Küçükateş de küresel ısınma nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında temel stratejinin yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler olduğunu belirtti.

Kampanyaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.