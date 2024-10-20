Ormanlar için Temizlik Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ormanlar için Temizlik Etkinliği

Ormanlar için Temizlik Etkinliği

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlarda temizlik yapıldı, 350 öğrenci katıldı.

20.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlarda temizlik yapıldı.

Edirne'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda temizlik etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile Türk Kızılay, Yeşilay, Kadın ve Demokrasi Vakfı, Trakya Üniversitesi Genç Ofis, Trakya Üniversitesi Eczacı Öğrenciler Topluluğu üyesi 350 öğrenci ormanlık alanda çöp topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine, tüm topluma örnek bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Öğrenciler ve kurum çalışanlarının el birliğiyle çöpleri topladığını belirten Ak, "Ülkenin geleceği olan gençlerin küçük yaşlarda bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Onlar geleceğin aileleri olacaklar ve çocuklar yetiştirecekler. Geleceğimiz için doğayı ve çevremizi temiz tutmalıyız." dedi.

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy ve müdürlük çalışanları da etkinliğe katılan öğrencileri orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirdi.

Temizlik etkinliğinin ardından öğrencilere ikramda bulunuldu.

Öğrenciler daha sonra spor yaptı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Vali Uğur Turan'ın katılımıyla protokol üyeleri ve gençler ormanda çöpleri topladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünce Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile üniversite öğrencileri katıldı.

Vali Turan, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, örnek bir gençliğin yetiştiğini belirtti.

Gençlerin Türk milletine yakışan davranışlarda bulunarak bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağına inandığını ifade eden Turan, doğanın ve tabiatın gençlere emanet olduğunu söyledi.

Geleceğin nurlu yolunda gençlerle birlikte yürümekten şeref ve onur duyduğunu dile getiren Turan, törene katılarak destek veren tüm kurum yetkilileri ve gençlere teşekkür etti.

Karakaya da 81 ilde yürütülen "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve gençler ormandaki çöpleri topladı.

Tekirdağ'da da Atatürk Orman Mesire Alanı'nda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci ve vatandaşlar çöp topladı.

Etkinliğe katılanlar daha sonra spor yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, edirne, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanlar için Temizlik Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:30:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanlar için Temizlik Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.