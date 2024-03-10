Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İsyancılarla Operasyon: 18 İsyancı Etkisiz Hale Getirildi

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri fener alayıyla başladı

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı. Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı, İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar gerçekleştirildi. Yavuz Selim Meydanı'nda ateşlenen mahya ile ramazan ayının manevi atmosferi birlikte yaşandı. Çelik, yaptığı konuşmada, Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde ramazan ayını geçirmenin mutluluğunu dile getirdi ve bu ayın manevi hazzını en huzurlu şekilde tadacaklarını belirtti.