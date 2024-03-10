Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İsyancılarla Operasyon: 18 İsyancı Etkisiz Hale Getirildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Vakaga eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 18 isyancı etkisiz hale getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçleri Vakaga'nın Ndah bölgesinde Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı gruba karşı operasyon başlattı.
Operasyonda, şu ana kadar 18 isyancı öldürüldü.
Bölgede isyancı gruplara karşı operasyonların devam edeceği bildirildi.
Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.
CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.
Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.
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