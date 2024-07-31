Orta Afrika Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Vakaları Görüldü - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Vakaları Görüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) M çiçeği vakaları tespit edildi. OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, başkent Bangui'de de vakaların görüldüğünü açıkladı. Salgına karşı önlemler alındığı ve hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise M çiçeği virüsünün yeni ve tehlikeli bir varyantının yayıldığını duyurmuştu.

31.07.2024 13:51
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M Çiçeği virisü Afrika'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti, (KDC) Burundi, Ruanda ve Güney Afrika'nın ardından, son olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) görüldü.

OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse yaptığı açıklamada, ülkelerinde kırsal bölgelerin haricinde başkent Bangui'de de M çiçeği vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Salgına karşı önlemlerin alındığını belirten Somse, M çiçeği tespit edilen kişilerin sağlık durumunun iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

KDC'de 23 Temmuz'da hızla yayılan M çiçeği salgınının bölgesel yayılma riski olduğu uyarısı yapılmıştı.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 166 M çiçeği vakası tespit edildi.

Şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz'da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

Virüs daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da ölümlere yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Vakaları Görüldü - Son Dakika

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