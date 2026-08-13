Orta Anadolu'da 2,5 Bin Konut Satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 594 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde temmuz ayında 2 bin 594 konut satışı yapıldı.

Geçen ay en çok konut satışı 776 ile Aksaray'da, en az 383 konut satışı ile Kırşehir'de gerçekleşti.

Temmuz ayında Nevşehir'de 510, Kırıkkale'de 481, Niğde'de ise 444 konut satıldı.