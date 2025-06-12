Orta Doğu'da Kalıcı Barış İçin İki Devletli Çözüm

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu'daki insani durumun dayanılmaz boyutlara ulaştığını vurgulayarak, bölgenin ancak iki devletli bir çözüm çerçevesinde kalıcı barışa kavuşabileceğini kaydetti.

Bakan Wadephul, Orta Doğu seyahati öncesi yazılı açıklamada bulundu.

Gazze'nin bölgede açık bir yara olmaya devam ettiğini ve insani durumun dayanılmaz bir hal aldığını aktaran Wadephul, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda esirin bölgede bulunduğunu belirtti.

Wadephul, "Federal hükümet, ateşkes, Gazze'ye insani yardımın engelsiz erişimi ve esirlerin serbest bırakılması için aralıksız çaba sarf ediyor. Bu konuda geçtiğimiz haftalarda İsrailli meslektaşımla defalarca görüşmeler yaptım." ifadelerini kullandı.

Wadephul, şöyle devam etti:

"Bölgede istikrar ancak Arap ortaklarımızla birlikte sağlanabilir. İsrail'in komşuları Mısır, Lübnan ve Ürdün, bölgedeki tüm insanların barış içinde ve güvenli bir şekilde bir arada yaşama şansı için kilit öneme sahip ülkeler. Bu ülkeler, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için de merkezi bir rol oynuyor."

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Gazze'de savaşın ardından "bundan sonra ne olacak" sorusuna yanıt verecek bir planın gerektiğini vurgulayarak, "Filistinlilerin bir perspektife ihtiyacı var; iş, eğitim, İsrailli komşularıyla yan yana barış ve güvenlik içinde bir yaşam perspektifine. Bunun için bölgedeki tüm devletler aynı yönde çaba göstermelidir. Bölge ancak iki devletli bir çözüm çerçevesinde birlikte barışa kavuşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, İsrail ve Berlin'de başlayan yoğun diyaloğu sürdürmek amacıyla yeniden İsrail'e gideceğini söyledi.