Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in batısında ise fırtına etkili olacak. Orta Karadeniz'de sağanak yağışlar yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in batısında fırtına uyarısı yapıldı ve rüzgarın pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

26.07.2024 13:57
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Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in batısında ise fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artırarak yerel kuvvetli, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışların, pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yarın beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Denizlerde fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Samsun) rüzgar, yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın pazar sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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