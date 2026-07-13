Ortaca Hastanesi\'nde Yangın: 30 Hasta Tahliye Edildi

MUĞLA'nın Ortaca Devlet Hastanesi'nin kazan ve jeneratör dairesinde yangın çıktı. 30 hasta tedbir amacıyla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki Ortaca Devlet Hastanesi'nin kazan ve jeneratör dairesinde, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Hastane yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. 30 hasta, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekipler, 10 personel ve 4 itfaiye aracıyla alevlere müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla, hastanenin ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.