Ortadoğu Çatışması, İnsani Yardımı Olumsuz Etkiliyor
24.03.2026 12:11
IFRC, Ortadoğu'daki çatışmaların maliyetleri artırarak insani yardımda gecikmelere yol açtığını bildirdi.

CENEVRE, 24 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Ortadoğu'daki çatışmanın maliyetleri artırdığını ve küresel insani yardım tedarik zincirinde gecikmelere yol açtığını bildirdi.

IFRC, pazartesi günü yaptığı açıklamada, deniz taşımacılığı maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70 arttığını, aksaklıklar ve tıkanıklıklar nedeniyle bazı güzergahlarda bu artışın yüzde 300'e kadar çıktığını kaydetti.

Açıklamada, gecikmeler, sürücü eksikliği ve kapasite kısıtlamaları nedeniyle sınır ötesi kara taşımacılığı maliyetlerinin yüzde 20 ila 30 arttığı, sınırlı kapasite ve yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı ek ücretler nedeniyle hava kargo maliyetlerinin ise yaklaşık yüzde 50 ila 70 arttığı belirtildi.

Örgüt, Dubai'deki küresel tedarik zinciri merkezinin faaliyette kalmasına rağmen insani yardım malzemelerini taşımak için daha uzun ve daha maliyetli kara güzergahlarına başvurmak zorunda kaldığını da ekledi.

IFRC, insani yardım bütçelerinin daraldığı bir dönemde bu gelişmelerin dünyanın en savunmasız nüfuslarını doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

