Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "22 Yıldır Bu Ülkeyi Yöneten İktidar, Maalesef Sınıfta Kalmıştır. \'Yeter\' Deyip Onları Dinlendireceğiz"

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(TRABZON)- CHP Akyazı Mahalle Temsilciliği'nin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "22 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar, maalesef sınıfta kalmıştır. Görevini yapamamış, insanlarımızı dara düşürmüş, kendi yandaşlarını zenginleştirmiştir. Kuru söz olsun diye söylemiyorum, bu bir gerçektir, bunu hepimiz görüyor, yaşıyoruz. O nedenle bu yüce milletin kendilerine tanıdığı kredi artık dolmuştur. 'Yeter' deyip onları dinlendireceğiz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eşi Tuba Kaya ile birlikte CHP Akyazı Mahalle Temsilciliği'nin açılışına katıldı. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, belediye meclis üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaşların katıldığı açılışta konuşan Başkan Kaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Akyazı'da birinci parti olduğunu hatırlattı.

Kaya, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bundan yaklaşık 9 ay önce bir seçim oldu. Akyazı bizleri mahcup etmedi, bizlere en güçlü desteği verdi. Buradan bizi birinci parti çıkardı, bunun için hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu desteği aldık, şimdi bu desteğe layık işler yapmak boynumuzun borcudur. Bizler çalışma arkadaşlarımızla birlikte, ki biri sizin de evladınız olan Tarım Müdürü'müz Osman Yılancı'dır, göreve geldiği günden bu yana bir işçi gibi kazmayı küreği eline aldı, tarımsal faaliyetlere katkı vermek için hızlı bir hareket başlattı. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum, inşallah sonuçları da çok güzel olacak. Trabzonumuzun özellikle kırsal mahallerinde üretimi hep birlikte artırmış olacağız."

"Vatanını, bayrağını seven insanlar olarak bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Cennet gibi bir vatanımız var. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak, memleketini, milletini, devletini canı kadar seven insanlar olarak istiyoruz ki, bu cennet vatanda herkes huzur, bolluk ve bereket içinde yaşasın. Bu ülkenin kaynakları, imkanları doğru yönetilirse doğru kullanır, liyakatli kadrolara teslim edilirse bu ülke hepimizin cenneti olur. Hiç kimse sıkıntı yaşamaz. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyorum ki, herkes geçim sıkıntısı çekiyor. 'Geçim sıkıntısı çekmiyorum, huzurluyum, rahatım' diyen insan sayısı çok az. 22 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar, maalesef sınıfta kalmıştır. Görevini yapamamış, insanlarımızı dara düşürmüş, kendi yandaşlarını zenginleştirmiştir. Kuru söz olsun diye söylemiyorum, bu bir gerçektir, bunu hepimiz görüyor, yaşıyoruz. O nedenle bu yüce milletin kendilerine tanıdığı kredi artık dolmuştur. 'Yeter' deyip onları dinlendireceğiz. Yeni kadrolarla, yeni anlayışla, çalışkan, devletini, milletini, vatanını, bayrağını seven insanlar olarak bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız.

"Emeklilerimiz geçinemiyor, gençlerimizin geleceği, umutları, hayalleri çalındı"

Büyüklerimiz, atalarımız bize cennet gibi bir vatan bıraktı. Ama biz bu serveti, bu büyük gücü teslim ettiğimiz iktidarlar eliyle mağdur edildik. Bu mağduriyeti hepimiz yaşıyoruz, çocuklarımız iş bulamıyor, emeklilerimiz geçinemiyor, gençlerimizin geleceği, umutları, hayalleri çalındı. Ben bir makine mühendisiyim. Mühendislik yaptığım dönemde evimi alabildim, arabamı alabildim, çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim, rahat geçindim. Babam Karayolları'ndan emekli bir işçi, beni okuttu, 5 kardeşimi gül gibi baktı, evimizi aldı, arabamızı aldı. Bugün hiçbirimiz bu hayali dahi kuramaz olduk. Ne oldu bize? Bu kadar imkanı olan, bu kadar güzel bir işleyişi olan bu ülkeye ne oldu? Herkes geçim sıkıntısı çekiyor, hiç kimsenin aldığı maaş yetmiyorsa, paramız pul olmuşsa, millet yoksullaşmış, birileri aşırı zenginleşmişse, orta yerde ciddi bir sorun var demektir. Bunu hep birlikte gidermek zorundayız. Şu parti, bu parti anlayışından bağımsız olarak söylüyorum, devletini, vatanını, bayrağını seven insanlar olarak söylüyorum, artık bu partizanlık anlayışını bir kenara bırakıp devlete, vatana, bayrağa sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimize, gazilerimize, şükranlarımı sunuyorum, onlara minnet borcumuz var, vefa borcumuz var. Bu emanete sahip çıkma zorunluluğumuz var."

Başkan Kaya, konuşmasının sonunda, açılışı yapılan CHP Akyazı Mahalle Temsilciliği'nin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ise konuşmasında, ülkenin bu iktidardan mutlaka kurtulacağını dile getirerek, "Bugün 22 Aralık. En uzun gecenin sabahı. En karanlık gece ne kadar uzun olursa olsun, sonu bir aydınlığa çıkıyor. Bugün de en uzun gecenin sabahındayız. Faşizm ne kadar sert olursa olsun, bir gün sonu vardır. Bu kalabalık ve kararlılık, bize bunun sonunun geldiğini göstermektedir. Eğer Akyazı Mahallesi'nde yaşayan insanlarımız geçinemiyorsa, bu karanlığa dur diyeceğiz. Bunu hep birlikte sağlayacağız" dedi. Batmaz, CHP Akyazı Mahalle Temsilciliği'nin açılışına katkı veren herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılış kurdelesi, Başkan Kaya, İlçe Başkanı Batmaz ve partililer tarafından kesildi.