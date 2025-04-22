Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ne Katılan Öğrencileri Misafir Etti

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ne katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın misafiri oldu.

Başkan Kaya, 23 Nisan dolayısıyla Erdoğdu İlkokulu 3-D Sınıfı ile Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu 3-E Sınıfı öğrencilerini ve öğretmenlerini ağırladı.

Kaya, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Dünyada tek bir çocuk bayramı olduğunu, bunun da Atatürk tarafından Türk çocuklarına armağan edildiğini. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı sizlere armağan etti, onun dışında dünyada başka çocuk bayramı yok. Atatürk o kadar öngörülü, o kadar büyük bir lider. Sizleri düşünmüş ve size bir bayram armağan etmiş. Ben de sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum. Bayramınızı doya doya kutlayın, unutulmaz bir bayram yaşayın diye birbirinden değerli etkinlikler hazırladık. Ben ilkokulda okurken çuvalın içine girip yarış yapardık, çok severdik. Burada da çuval yarışlarımız olacak. Yine eskiden yaptığımız kaşıkta yumurta taşıma yarışlarını burada da düzenleyeceğiz. Ayrıca Örümcek Adam ve sevdiğiniz diğer karakterlerle karşılaşacaksınız. Palyaçolardan, yüz boyamadan resim yapmaya kadar oldukça çeşitli etkinliklerin içinde yer aldığı bir 23 Nisan etkinliklerimizi hep beraber yapacağız. Umarım çok mutlu olursunuz, çok beğenirsiniz."

Ziyarette öğrenciler, Başkan Kaya'ya merak ettikleri konularla ilgili çeşitli sorular sordu. Bir öğrencinin, "Başkanım burada ne işler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Başkan Kaya, çalışmaları şu şekilde anlattı:

"Ulusal bayramlarımızı, dini bayramlarımızı en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bugünün en büyük sorunu, ekonomik sorun. Bu anlamda geçinemeyen, zamlardan, hayat pahalılığından şikayetçi olan, özellikle sıcak yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza Kent Lokantaları'mızda güzel, besleyici ve lezzetli yemek hizmeti veriyoruz. İhtiyaçlı insanlarımıza yardım ediyoruz. Öğrencilerimize destek oluyoruz. Bunun dışında şehrimizin temizliğini yapıyoruz. Sokaklarımızı süpürüyoruz, çöp kutularını boşaltıyoruz, evlerden çöplerimizi alıyoruz. Yolların bakımını, onarımını, tamiratını yapıyoruz. Parkların bakımını, bahçelerimizin, sokakların bakımını tamiratını yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri çözmeye çalışıyoruz. Bu ve benzeri çok sayıda iş yapıyoruz."

Bir başka öğrenci, "Başkanım sizinle futbol oynamak istiyoruz" teklifinde bulundu. Başkan Kaya da "Olur, ben futbol oynuyorum, sizinle de oynarım" diyerek teklifi kabul etti.

Kaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşıp karşılaşmadığını" merak eden bir öğrenciye ise "Evet, karşılaştım. Parlamentoda milletvekili olduğum dönemde karşılaştım" diye cevap verdi.

Çocuklar için yeni parklar yapılıp yapılmayacağını soran bir öğrenciye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çeşitli mahallelerde çalışmalar yürüttüğünü aktaran Başkan Kaya, Pelitli Mahallesi'nde temalı bir park yapılacağını söyledi.

Kaya, festivaldeki yarışmaları kazananlara ödül olarak ne verileceğini merak eden öğrenciye, "Kitap olabilir, çünkü en iyi hediye kitaptır, biliyorsunuz. Halk TV'de cumartesi-pazar günleri Görkemli Hatıralar programı var. İzleyen var mı aranızda? Orada, 'Kitap okumazsak ne olur' diye soruyorlar, 'Boş çuval dik durmaz' diyorlar. O yüzden kitap okuyacağız, kendimizi bilgi ile dolduracağız. Bol bol kitap okuyun" yanıtını verdi.