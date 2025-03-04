Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, Neden Yönetim Değişince Elimizden Alınmıştır?"

Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin Trabzon Valiliği tarafından Belediye'den alınmasına ilişkin, "Kültür Merkezi, neden yönetim değişince elimizden alınmıştır? Bu binayı geri alma girişimlerimiz sonrasında İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın talebiyle 'binanın Trabzon Valiliği'ne tahsis edildiği' cevabını aldık. Dileriz bu karar sonrasında tiyatrocularımız mağdur edilmez" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının ilk oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının başında Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin şubat ayı faaliyetleriyle ilgili sunum eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu.

Meclis üyelerinin ve misafirlerin ramazanını tebrik eden Ahmet Kaya, Belediye olarak ramazan ayı ile ilgili yaptıkları hazırlıkları anlattı ve Kent Lokantaları'ndaki iftarların yanı sıra mahallelerde de iftar programları düzenleyeceklerini dile getirdi. Başkan Kaya, Meclis üyelerini de iftar programlarına katılmaya davet etti.

Sunumun ardından gündem dışı konularda grup başkanvekilleri ve meclis üyeleri söz alarak çeşitli konularda görüşlerini dile getirdi.

"Kültür Merkezi, neden yönetim değişince elimizden alınmıştır?"

2014 yılından beri Ortahisar Belediyesi'ne tahsisli bulunan Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin, Trabzon Valiliği tarafından belediyeden alınmasına ilişkin konuşan Başkan Kaya, bu tasarrufun belediye yönetimi değiştikten sonra yapılmasına dikkat çekti. Başkan Kaya, "Kültür Merkezi, neden yönetim değişince elimizden alınmıştır? Bu binayı geri alma girişimlerimiz sonrasında İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın talebiyle 'binanın Trabzon Valiliği'ne tahsis edildiği' cevabını aldık. Dileriz bu karar sonrasında tiyatrocularımız mağdur edilmez ve tiyatro çalışmaları engellenmez" diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi'ne İlbank'tan gelen ödenekte yaşanan azalmalarla ilgili söz alan meclis üyesine tablo eşliğinde cevap veren Başkan Kaya, "Belediye'nin hesabına ocak ayında yatan para 59 milyon 968 bin TL. Yıllardır kesilmeyen para bizim dönemimizde kesildi. Bu azalmanın 'kesintilerle' açıklanmak isteneceğini daha önce söylemiştik. Biz Belediye'mizin kasasına giren net paranın azalmasından bahsediyoruz. Her yıl artan para bizim dönemimizde azaldı. Ayrıca geçmişteki borçları biz mi yaptık? Bu para bizden değil, Trabzonlu vatandaşlarımızdan kesilmiştir" dedi.

"Bütün belediyelere katiyen eşit davranılmıyor"

Meclis üyelerinin bütün belediyelerden kesinti yapıldığıyla ilgili eleştirisi üzerine Başkan Kaya, "Bütün belediyelere katiyen eşit davranılmıyor. Ben bunu İller Bankası'nda da yaşadım. 3 kez genel müdürün yanına gittim, bana sadece teminat mektubu verebileceklerini söyledi. İller Bankası'ndan yüzde 26-27 faiz oranıyla kredi kullanabilecekken yüzde 39 faiz oranıyla piyasadan kredi kullanarak emeklilerimizin tazminatını ödemek zorunda kaldık. Yazık değil mi Trabzon'daki vatandaşlarımızın parasına" şeklinde konuştu.

"Meseleler 15 günde halledilecek meseleler değil"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konaklama tesislerinde yapılan denetimler sonrası, eksiklikler tespit edilen 300'e yakın konaklama tesisinin, 15 gün içerisinde bu eksiklikleri tamamlamaması durumunda ruhsat iptali için Ortahisar Belediyesi'ne yazı gönderildiğini hatırlatan Başkan Kaya, bu durumun Trabzon turizmi açısından büyük mağduriyetler oluşturacağına vurgu yaparak, "Önümüz turizm sezonu. İşletmelere tanınan süre ise çok kısa. Bu uygulama birçok turizmciyi ve şehri mağdur edecek gibi görünüyor. Biz bu konuda inisiyatif almaya çalışıyoruz ama bu meseleler 15 günde halledilecek meseleler değil. Bu sorunu ancak Trabzon Büyükşehir Belediyesi çözer. Yasaların ve mevzuatın elverdiği ölçüde inisiyatif kullanarak bu mağduriyeti ortadan kaldırmamız gerekiyor. Umarım aklıselim galip gelir ve kimseyi mağdur etmeden bu konu çözüme kavuşturulur" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit, konseyin Kadın Danışma Merkezi Projesi hakkında Meclis'te bilgilendirmelerde bulundu. Kadın dayanışma merkezlerinin kadına şiddet olayları olmadan bu ihtimali ortadan kaldırmaya yönelik merkezler olduğunu dile getiren Nehbit, "Daha çok kadının güçlenmesinin hedeflendiği eşitlikçi kent anlayışıyla kurulan merkezlerdir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan belediyeler bunu programlarına alıyorlar. Biz de bu manadaki ihtiyaçlarımızı belediyemizden talep ediyoruz" diye konuştu.

"Harekete geçelim, gereğini yapalım"

Nehbit'in, dayanışma merkezi için yer ve mesleki eğitim kursları talebine karşılık Başkan Kaya, "Bizim için de değerli bir proje. Hemen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz bünyesinde harekete geçelim. Ne yapmamız gerekiyorsa bir an önce harekete geçelim, gereğini yapalım" dedi.

Konuşmaların ardından gündem dışı maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.