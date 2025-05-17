Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Kentimizde Turistler İçin Eğlence Alanları Oluşturmalıyız" - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Kentimizde Turistler İçin Eğlence Alanları Oluşturmalıyız"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, "Turizm bir bütündür ve bu bütünün en önemli parçalarından biri de eğlence sektörüdür. Trabzon’da eğlence alanları olmadığı için turistler Gürcistan’a gidiyor ve kentimiz bu potansiyelden yararlanamıyor. Bu konuda cesur adımlar atmalı ve kentimizde turistler için eğlence alanları oluşturmalıyız" dedi.

17.05.2025 14:24  Güncelleme: 14:51
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, "Turizm bir bütündür ve bu bütünün en önemli parçalarından biri de eğlence sektörüdür. Trabzon'da eğlence alanları olmadığı için turistler Gürcistan'a gidiyor ve kentimiz bu potansiyelden yararlanamıyor. Bu konuda cesur adımlar atmalı ve kentimizde turistler için eğlence alanları oluşturmalıyız" dedi.

Trabzon turizminin mevcut durumunun ve sorunlarının ele alındığı ve turizmin daha ileri seviyelere taşınması için nelerin yapılması gerektiğinin konuşulduğu TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Turizm Değerlendirme Toplantısı, Trabzon DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Turizm Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıya, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, komisyon üyesi milletvekilleri, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, DOKA Genel Sekreteri Fatih Akpınar, Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Onur Gönet, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Turizm Amaçlı Konutları Belgelendirme Dairesi Başkanı Berna Tezcan, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, TİSAD Başkanı Murat Çavga, Oteller Birliği kurucu Başkanı Mustafa Dündar, Kültür ve Turizm Uzmanı Gülden Erköseoğlu ile turizm sektörünün paydaşları katıldı.

Kayıt dışı turizmin kaliteyi olumsuz etkilediği vurgulandı

Toplantıda, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ocak ve nisan ayları arasındaki turizm verileriyle ilgili sunum gerçekleştirildi. Turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılmasına yönelik hedeflerin belirlendiği toplantıda, kayıt dışı turizmin kaliteyi olumsuz etkilediği ve bu alanda çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı. Toplantıda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, Trabzon turizmiyle ilgili bir sunum yaptı.

"Bir tane mavi bayraklı plajımız yok"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin turizmden daha çok faydalanması için yapılması gerekenleri dile getirdi, çeşitli önerilerde bulundu. Bir deniz kenti olan Trabzon'un sırtını denize döndüğünü ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu belirten Kaya, "Trabzon, denizden dağa kadar inanılmaz güzellikleri olan bir kent, ancak biz denize sırtını dönmüş, denize küs bir kentiz. Bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bugün Trabzon, 120 km sahil uzunluğu olan bir kent ama denize ilişkin hiçbir şeyi yok. Sunumlarda da dikkatinizi çekmiştir, bir tane mavi bayraklı plajımız yok. Turizm bir bütündür, denizsiz turizm olmaz. Burası bir deniz kenti ise denizin potansiyelinden mutlaka faydalanmalıyız. Mavi bayraklı plajlarımızın olması lazım. Bu anlamda mavi bayraklı plaj olabilecek belirlenmiş 11 alan var. Tabii kıyılarımızı dolgularla mahvetmişiz, böyle de bir acı gerçeğimiz var ancak bunun yanında, deniz başlığına ilişkin mutlaka somut adımlar atmamız lazım. Deniz deyince aklımıza kafes balıkçılığı geliyor. Oysa biz çocukluğumuzda deniz kıyılarında yüzerek bugünlere geldik. Trabzon'da herkes denizle iç içe, deniz kültürüyle yoğrulmuş insanlardan oluşur ama bundan koptuk. Denize ulaşmamız, artık yüzümüzü denize dönmemiz lazım" dedi.

"Mutlaka çocuklara yönelik eğlence alanları yapmamız lazım"

Trabzon'a gelen turistlerin büyük çoğunluğunun Ortadoğu ülkelerinden gelen çocuklu ailelerden oluştuğuna dikkat çeken Kaya, kentte eğlence mekanları olmaması dolayısıyla çocukların sıkıldığını ve bu durumun da turistlerin konaklama sürelerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Kaya,

"Kentimize dünyanın birçok coğrafyasından, birçok ülkesinden turistler geliyor. Özellikle Ortadoğu coğrafyasından gelen insanlar çocuklu ailelerden oluşuyor. Yanlarında küçük çocukları var. Bu küçük çocukların mızmızlanması diye bir tabir var. Bu mızmızlanma, kalma sürelerini olumsuz etkiliyor. Yani aile geliyor, gündüz dağa çıkıyor, yaylaya giriyor, bu güzel coğrafyayı geziyor, çok güzel bir gün geçiriyor ama küçük çocuklar bundan çok bir şey anlamıyor. Dolayısıyla mızmızlanıyorlar. Çocukların bu mızmızlanmaları, ailelerin burada kalma sürelerini de olumsuz etkiliyor ve 'dönelim artık' diyorlar. Dolayısıyla, turist ailelerin çocuklarının iyi vakit geçirebilmesi adına bizim mutlaka çocuklara yönelik eğlence alanları yapmamız lazım. Evet her yerde olan salıncaklı, kaydıraklı parklarımız var, bunu demiyorum. Eskişehir'deki masal şatosu gibi, buz pisti gibi, çocuklar girdiği zaman ilgisini çekebilecek, 'burayı görmek istiyorum' diyebilecekleri, onları etkileyecek oyun alanlarına ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada, birlikte kentimize bu tür alanları kazandırabilirsek, turistlerin Trabzon'da daha uzun süre kalmalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.

"İş makinesi kirliliğinden bu kenti kurtarmalıyız"

Trabzon Limanı'nın mevcut haliyle turizmi olumsuz etkilediğini, limanın uygun bir bölgeye taşınarak bu alanın, içinde eğlence alanları ve kafeteryaların da bulunduğu bir yat limanına dönüştürülmesi gerektiğini savunan Başkan Kaya, "Trabzon bir turizm kenti' diyoruz ama kentimizin hemen merkezinde bir limanımız var. İş makineleri, toz toprak her şey orada, onların çalışması altında bir Trabzon. Bu görüntülerden kentimizi kurtarmamız lazım. Limanımıza, mutlaka uygun bir alanda yer bulup bu alanı içinde kafeteryaların, eğlence alanlarının bulunduğu bir yat limanı gibi değerlendirmeliyiz. Limanımız artık kentin içindedir, bu iş makinesi kirliliğinden bu kenti kurtarmalıyız. Buna ilişkin ciddi bir çalışma yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Turizmde daha güzel, daha başarılı işler yapabiliriz"

Turizmde eğlence sektörünün çok önemli bir başlık olduğunu hatırlatan Kaya, Trabzon'a gelen turistlerin eğlenmek için Gürcistan'a gittiğini ve Trabzon'un bu potansiyelden faydalanamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Turizm bir bütündür ve bu bütünün en önemli parçalarından bir tanesi de eğlence sektörüdür. Turist geldi, gündüz gezdi, çok güzel manzaralarla tanıştı, akşam da geldi, yemeğini yedi. Sonra eğlenmek isteyecektir. Ama eğlence alanlarımız yok. Bu konuda da adım atmamız, bundan korkmamamız, çekinmememiz lazım. İçki içmek isteyen turistler var ama Trabzon'da içki içecekleri alan yok. Bununla da artık yüzleşmeliyiz. Turizmci arkadaşlarımız burada, eğlenmek isteyen turistler Gürcistan'a, Batum'a gidiyorlar. İki saatlik yol. Biz bu konuda birtakım kaygılar ve endişelerle cesur davranamadığımız, adım atamadığımız için kent olarak bu potansiyelden faydalanamıyoruz. Bütün bunları da konuştuğumuz bu güzel başlıkların altına eklersek bence turizmde daha güzel, daha başarılı işler yapabiliriz."

Yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından toplantı, katılımcıların turizm konusundaki soru, cevap ve önerileri ile devam etti.

Toplantının sonunda Komisyon Üyesi ve CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, turizm ve Trabzon turizmi konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: 'Kentimizde Turistler İçin Eğlence Alanları Oluşturmalıyız' - Son Dakika

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