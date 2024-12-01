Ortahisar Belediyesi Karate Takımı Giresun'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Karate Takımı Giresun'da Şampiyon Oldu

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı Giresun\'da Şampiyon Oldu

Giresun'da düzenlenen Karadeniz İller Arası Karate Şampiyonası'nda Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel klasmanda şampiyonluğa ulaştı. Başkan Ahmet Kaya, bu başarıların çalışmalarının karşılığını verdiğini belirtti.

01.12.2024 15:16  Güncelleme: 16:02
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(TRABZON)- Giresun'da düzenlenen Karadeniz İller Arası Karate Şampiyonası'nda Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, genel klasmanda şampiyon oldu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda altın madalyayı kovalayacak bir kadro oluşturuyoruz' demiştik. Karatecilerimizin Giresun'da elde ettiği bu başarı, bunun en güzel örneğidir. Yaptığımız yatırım ve çalışmaların karşılığını alıyoruz. Ben, turnuvada dereceye giden bütün sporcularımızı alınlarından öpüyor" dedi.

Giresun, Samsun, Trabzon, Rize, Çorum ve Ordu'dan yaklaşık 400 sporcunun katıldığı Karadeniz İller Arası Karate Şampiyonası, Giresun 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, şampiyonada 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile genel klasmanda turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, turnuvada şampiyon olan takımı tebrik etti. Sporcuların başarısının kendisini hem mutlu ettiğini hem de gururlandırdığını dile getiren Başkan Kaya, "Karatecilerimizin elde ettiği bu başarı, Trabzon'un futbol dışındaki branşlarda da çok başarılı sporcular yetiştirebildiğine çok güzel bir örnek teşkil etmektedir" diye konuştu

"Yaptığımız yatırım ve çalışmaların karşılığını alıyoruz"

Spor KulübüNün kadrosunu farklı branşlardan isimlerle güçlendirdiklerini ve sporun her çeşidine destek verdiklerini kaydeden Başkan Kaya, "Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda altın madalyayı kovalayacak bir kadro oluşturuyoruz' demiştik. Karatecilerimizin Giresun'da elde ettiği bu başarı, bunun en güzel örneğidir. Yaptığımız yatırım ve çalışmaların karşılığını alıyoruz. Ben, turnuvada dereceye giden bütün sporcularımızı alınlarından öpüyor, Spor İşleri Müdürü'müz Mustafa Uzunoğlu, Kulüp Başkanı'mız Ayhan Öztürk, antrenörlerimiz ve bütün ekibimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki sporcularımız çok daha büyük başarılara imza atacaklardır" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Spor İşleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu gösterilen emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Teknik ve güçlerini ortaya koyarak büyük bir mücadele veren sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bize desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanı'mız Ahmet Kaya olmak üzere, Kulüp Başkanımız Ayhan Öztürk'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın çok çekişmeli maçlara sahne olduğunu aktaran Ortahisar Belediyesi Karate Antrenörü Osman Şişko ise "Karadeniz Şampiyonası'na oldukça yoğun bir katılım oldu. Çok çekişmeli maçlar oynandı. Bu organizasyon, önümüzdeki günlerde yapılacak olan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası için iyi bir hazırlık oldu. Amacımız, sporcularımızı yıl boyunca formda tutup katıldığımız tüm turnuvalarda Ortahisar Belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Karate Takımı Giresun'da Şampiyon Oldu - Son Dakika

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