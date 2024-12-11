Ortahisar Belediyesi, Üretim Seferberliğini Sürdürüyor

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kırsal mahallelerde tarımsal ve hayvansal üretimi canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Köy Sohbetleri" etkinliğinin ikincisini, Gözalan mahallesinde gerçekleştirdi. Başkan Kaya, "Topraklarımız bereket dolu ama kimse üretmiyor, herkes üretimden kopartıldı, köylerden uzaklaştırıldı. Herkesin aklını başına toplaması lazım. Üretimin olması artık bir mecburiyet oldu" dedi.

Ortahisar Belediyesi, üretim seferberliği projeleri ile kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen veya ilgilenmek isteyen vatandaşların teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 'Köy Sohbetleri' etkinliklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Köy Sohbetleri' ile kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluşuyor. İlki Yeşilyurt mahallesinde düzenlenen etkinliğinin ikincisi Gözalan mahallesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Ziraat Yüksek Mühendisi Cemil Bozbaş, fındıkta verimin artırılması için bakım ve haşerelerle mücadele konuları ile ilgili bilgilendirme yaparken, Gıda Mühendisleri Turgay Çepni ile Dilara Ertürk ise süt reçeli, pestil, turşu ve sirke yapımını anlattı. Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın, hayvanları hastalıklardan koruma ve tedavi yöntemleri ile ilgili sunum yaptı, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ise tarımsal destekler konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Özer İskender, Orbel AŞ. Genel Müdürü Celal Akaç, birim müdürleri, Gözalan Mahallesi Abdülkadir Velioğlu ile yöre halkı katıldı.

"Bizi büyükşehir yasasıyla mahalle yaptılar ama ben bundan memnun değilim"

Köy sohbetlerinde vatandaşlarla buluşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, tarım ve hayvancılıktaki üretimin Trabzon'un ekonomik ve kültürel yapısının en önemli parçası olduğuna vurgu yaptı. Büyükşehir Yasasıyla köylerin mahallelere dönüştürülmesiyle birlikte vatandaşların tarımsal ve hayvansal üretimden uzaklaştırıldığına dikkat çeken Başkan Ahmet Kaya, "Bizi büyükşehir yasasıyla mahalle yaptılar ama ben bundan memnun değilim. Yanlıştan dönmek için şimdi kırsal mahalle statüsü verdiler ama yeterli değil. Benim köyüm de Yeşilbük mahallesidir. Kanalizasyonu, okulu, yolu olmayan bir mahalle haline geldik. Böyle mahalle olmaz; mahallenin okulu, yolu, suyu olur, hiçbir sıkıntısı olmamalı ki buralarda tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yapılabilsin" dedi.

"Herkes üretimden kopartıldı, köylerden uzaklaştırıldı"

Kırsalda yaşayan vatandaşları üretimin bir parçası haline getirmek istediklerini belirten Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Köy üretim demektir, ben bir köy çocuğuyum. Biz üretmeyi, tarımı, hayvancılığı öğrendik. Bizim nesil ve bizden önceki nesil böyle geldi. Biz biliyoruz ki, bu ülkenin insanları kendi ürettiğiyle, parasıyla rahat rahat geçinebiliyordu. Ama öyle hale geldik ki, pazarda bir bağ taze soğan bile 30 TL oldu. Topraklarımız bereket dolu ama kimse üretmiyor, herkes üretimden kopartıldı, köylerden uzaklaştırıldı. Herkesin aklını başına toplaması lazım. Üretimin olması artık bir mecburiyet oldu. Köyde yaşıyoruz ama sirkeyi, yoğurdu, suyu, ekmeği ve daha birçok ürünü marketlerden alıyoruz. Biz Ortahisar Belediyesi olarak dedik ki, insanları üretimin bir parçası haline getirelim. Biz vatandaşlarımızı üretimin bir parçası yapmak için bir seferberlik başlattık. Akoluk'ta bir pazar açarak bunun ilk adımını attık. İstiyoruz ki, insanlarımızın ev ekonomisine bir katkı verelim. Yitip giden meyvelerimiz var. Elmadan nasıl sirke, marmelat ve pestil yapılır? Bunu vatandaşlarımız öğrensin."

"Bir ülke ürettiği kadar güçlü, tükettiği kadar zayıftır"

Üretmek isteyen bütün vatandaşların maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarına dikkati çeken Başkan Kaya, "Hepimiz fındık üreticisiyiz ama toprağımızın hangi minerale ihtiyacı olduğunu bilmiyoruz, bunu bilmeliyiz. Biz her sene toz atıyoruz ama toprak tozdan boğulmuş, ölüyor. Burada gıda mühendisi, veteriner ve ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Bu konuları anlatacaklar, yitip giden ürünleri nasıl değerlendirebiliriz bunu anlatacaklar. Bir ülke ürettiği kadar güçlü, tükettiği kadar zayıftır. Türkiye bugün sıkıntı çekiyorsa üretmediği için, her şeyi hazır aldığımız için sıkıntı çekiyor. Buna bir son vermemiz lazım. Trabzon'dan bunu başlatalım istiyoruz. Kim üretmek istiyorsa, maddi ve manevi yanında olalım istiyoruz" diye konuştu.

"Ürettiğiniz, soğanınız, sebzeniz, marulunuz ne varsa pazarlarda satamadığınız ürünleri biz almaya talibiz"

Kırsal mahallelerde yumurtacılığı teşvik için "Gezen Tavuk Yumurtası" projesi başlatacaklarını kaydeden Başkan Kaya, "Hepimizin bağı, bahçesi, fındıklığı var. Gezen tavuk yumurtası çok kıymetli. Şimdi isteyen vatandaşlarımıza diyeceğiz ki, fındıklığı, bahçesi olan vatandaşlarımıza 'çitini biz çevirelim, tavuğunu, yemini verelim sen yumurta üret.' Ürettiğin yumurtayı biz alalım. Bunun da garantisini vereceğiz. Sonra bir kısmının bedelini ödersin, ürettiğin yumurtadan bu borcu düşerim. Bahçenizde ürettiğiniz, soğanınız, sebzeniz, marulunuz ne varsa pazarlarda satamadığınız ürünleri biz almaya talibiz, bunun garantisini veriyoruz. Bunları kent lokantasında kullanırız. Ayrıca bir pazarlama ağı oluşturuyoruz, bir kooperatif kuruyoruz. Buradan satış yapabiliriz" dedi.

"İstiyoruz ki, her vatandaşımızı üretimin bir parçası yapalım"

Hiçbir vatandaşın sadece tüketici olmasını istemediklerini vurgulayan Başkan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altın gibi topraklarımız, cennet gibi bir vatanımız var. İstiyoruz ki, her vatandaşımızı üretimin bir parçası yapalım. Yeter ki, insanlarımız evlerinin ekonomisine katkı yapsın. Yeter ki, insanlarımız kimseye muhtaç olmasın. Bütün derdimiz budur. Bundan dolayı böyle bir proje başlattık. Belediye işlerimizi bitirdikten sonra akşam saatlerinde köy köy dolaşıyoruz. Vatandaşlarımıza kokarcayla nasıl mücadele edileceğini, fındıklarımıza bakım ve gübrelemeyi nasıl yapacaklarını, hastalık olunca bununla nasıl mücadele edeceklerini, bütün bunları anlatacağız."

"Ürünlerinizi satamadığınızda alma garantisi veriyoruz"

Kaya, günlük 2000 tane yumurta ürettiğini fakat pazarlama konusunda sorun yaşadığını ifade eden bir vatandaşa, yumurtalarını alacağına dair söz verdi. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gücünü harekete geçirmek istediklerini belirten Başkan Kaya, "Bir kooperatif kurup markamızı oluşturacağız, ürünlerinizi satamadığınızda alma garantisi veriyoruz. Bir tembellik ve rehavet oluşmuştu artık biz bu gücü harekete geçireceğiz. Ben hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gözalan Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Velioğlu, desteklerinden ve etkinlikten dolayı Başkan Kaya'ya teşekkür ederek, projenin etkili olması için bir kez daha mahallelerinde toplantı yapılması talebinde bulundu. Vatandaşlar ise bugüne kadar ilk kez böyle bir toplantıya davet edildiklerini ve çok değerli bilgiler öğrendiklerini belirterek, Başkan Kaya'ya teşekkür etti.