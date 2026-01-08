Ortahisar Belediyesi'nden "Bir Kitap Bir Umut" Kampanyası

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Bir Kitap, Bin Umut" kampanyasıyla okunmuş çocuk kitapları, bağış yoluyla toplanarak kitaba erişimi zor olan çocuklara ulaştırılacak. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, herkesi bu özel kampanyaya katkı vermeye davet etti.

Ortahisar Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla, çocukların hayatına dokunan bir kitap bağış kampanyası başlatıyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Bir Kitap, Bin Umut" sloganıyla başlatılan kampanya ile okunmuş çocuk kitapları, bağış yoluyla toplanacak ve kitaplara erişimi zor olan çocuklara ulaştırılacak.

Çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmayı ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kampanya kapsamında hikaye, bilim kurgu, roman, masal, öykü ve tekerleme türündeki çocuk kitapları, 15 Ocak-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim edilebilecek.

İlk bağış 150 kitap ile minik Mila'dan geldi

Kampanyaya ilk bağış, örnek bir duyarlılık sergileyen ilkokul öğrencisi Mila Demir tarafından yapıldı. Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Mila, okuduğu 150 kitabı, başka çocukların da okuyabilmesi için kampanyaya bağışladı. Kitapların teslimi, Başkan Kaya'nın makamında gerçekleştirildi.

Teslim törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sadettin Önsel ve Mila Demir'in annesi katıldı. Kaya, örnek davranışı dolayısıyla minik Mila'yı tebrik ederek kendisine teşekkür belgesi verdi.

"Toplanan kitapları kocaman bir kütüphaneye dönüştürmeyi ve ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz"

Kaya, "Bu kampanya ile okunmuş kitapları bir araya getirerek, kitaplara ulaşımı zor olan çocuklarımıza ulaştıracağız. Böylece hem kitapların israf edilmesinin önüne geçecek hem de çocuklarımızın kitaba erişimini kolaylaştıracağız. Toplanan kitapları kocaman bir kütüphaneye dönüştürmeyi ve ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Mila'nın gösterdiği bu örnek davranış, bizlere umut verdi. Kendisine bu duyarlılığı için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.