Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Diyalogla, İstişareyle, Konuşarak Çözülemeyecek Sorun Yok"

(TRABZON) - Ortahisar Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kent konseylerinin şehirlerin ortak aklı olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de en çok ortak akla ihtiyacımız var. Ortak aklı işletemediğimiz için birçok sorun yaşıyoruz. Oysa hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Diyalogla, istişareyle, konuşarak çözülemeyecek sorun yoktur" dedi.

Ortahisar Kent Konseyi'nin 6. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul'a Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yanı siyaset, sivil toplum ve kamu kurumlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Divanın teşekkülünün ardından Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan tarafından faaliyet raporu okunarak üyelerin oylarına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

ORTAK AKIL VURGUSU

Genel Kurulda konuşan Kaya, kent konseylerinin şehirlerin ortak aklı olduğunu belirterek günümüzde en çok ihtiyaç duyulan şeyin de ortak akıl ve istişare kültürü olduğunu söyledi.

Toplumun giderek kutuplaştığına ve ayrıştığına dikkati çeken Kaya, sorunların ancak diyalog ve ortak çalışma anlayışıyla çözülebileceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugün 'Türkiye'de en çok neye ihtiyacımız var?' diye sorarsanız, bana göre en çok ortak akla ihtiyacımız var. Ortak aklı işletemediğimiz için birçok sorun yaşıyoruz. Oysa hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Diyalogla, istişareyle, konuşarak çözülemeyecek sorun yoktur. Ancak bugün öyle bir noktaya geldik ki, öyle kutuplaştık, öyle ayrıştık ki, bu anlayıştan oldukça uzaklaştık. Bunun bedelini de maalesef millet olarak ödüyoruz. Gönül ister ki, bütün bunları bir tarafa bırakalım, şehirlerimizin, vatandaşlarımızın ve ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ortak akılla buna odaklanalım. Sorunları ve ihtiyaçları nasıl çözebileceğimizi birlikte konuşalım. Bunu başarabilirsek, bundan hem memleketimiz hem de milletimiz büyük fayda sağlayacaktır."

"UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ortahisar Kent Konseyi'nin tüm bileşenleriyle birlikte büyük bir uyum içerisinde çalıştığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Göreve yeni seçildiğimiz dönemde Sayın Önder Başkanımız bizi ziyaret etmiş ve sokak hayvanları için mama üretimi konusunda bize bir öneride bulunmuştu. Açıkçası böyle bir çalışmanın bu kadar kolay hayata geçirilebileceğini düşünmemiştim. Artan yemeklerin değerlendirilerek sokak hayvanları için mamaya dönüştürülebileceğini ifade etti. Biz de hemen arkadaşlarımıza talimat verdik, gerekli çalışmaları yaptılar ve Trabzon'da ilk kez sokak hayvanlarımız için mama üretim tesisini Ortahisar Belediye'mizin yerleşkesinde kurduk. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki bu proje Sayın Başkan'ımızın önerisiyle hayata geçti. Kendisine bu katkısından dolayı teşekkür ediyorum."

ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Kaya, Genel Kurulda yarışan her iki adayın da Trabzon sevgisiyle dolu, bu şehrin geleceğine katkı sunma gayreti taşıyan kıymetli isimler olduğunu belirterek, "Adaylarımıza ve onlarla birlikte çalışan ekiplerine gönülden başarılar diliyorum. Ortahisar Kent Konseyimizin 6. Olağan Genel Kurulu'nun Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

TAŞAN, YENİDEN KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Ortahisar Kent Konseyi Başkan adayları, projelerini ve hedeflerini üyelerle paylaştı. Daha sonra Genel Kurul gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Açık oylama sistemi ile gerçekleştirilen ve Önder Taşan ile Onur Doruk'un yarıştığı seçim sonucunda Dt. Önder Taşan seçimi kazanarak yeniden Ortahisar Kent Konseyi Başkanlığı'na seçildi.