Ortak Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Ortak Çözüm Çağrısı

Ortak Çözüm Çağrısı
02.07.2026 09:58
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Kurtuluş, Bursa'nın çevre sorunlarının ortak bir sorumlulukla ele alınması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in Kayapa'da planlanan Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'ne ilişkin açıklamalarını eleştirerek, Bursa'nın çevre ve atık yönetimi gibi ortak meselelerinin ilçe bazlı yaklaşımlarla değil, ortak sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kurtuluş, yaptığı yazılı açıklamada, Özdemir'in "Nilüfer'de çöplük istemiyoruz" yönündeki ifadelerinin sorumluluktan uzak bir yaklaşım olduğunu savundu.

Bursa'nın ortak sorunlarının ilçe sınırları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kurtuluş, şehrin tamamını gözeten bir anlayışla hareket edilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Kurtuluş, Bursa'nın evsel atık yükünün uzun yıllardır Osmangazi ilçesindeki Hamitler Katı Atık Depolama Tesisi tarafından karşılandığını hatırlatarak, yükün tek bir ilçeye bırakılmasının adil ve sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Adnan Kurtuluş, "Eğer mesele Bursa'yı değil de ilçeleri öncelemekse, o zaman Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın'ın da yıllardır Bursa'nın yükünü taşıyan Hamitler için 'Bursa'nın çöplüğü Osmangazi değildir' demesi gerekir. Bursa'nın yükünü tek bir ilçeye bırakmak ne adildir ne de sürdürülebilirdir." ifadelerini kullandı.

Çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kurtuluş, şu ifadelere yer verdi:

"Görevde bulundukları Büyükşehir Belediyesindeki son iki yılda Hamitler'in yerine hangi kalıcı alternatif üretildi? Neden bugüne kadar somut bir adım atılmadı? Bursa'nın geleceğini doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konuda kamuoyu artık net bir yol haritası beklemektedir. Gerçek çevrecilik, sorumluluktan kaçmak ya da 'bizim ilçemizde olmasın' demek değil, bilimsel veriler doğrultusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmektir. Bursa'nın geleceği siyasi şovlarla değil cesaretle, planlamayla ve ortak akılla inşa edilir."

Polemik yerine çözüm odaklı yaklaşım çağrısında bulunan Kurtuluş, Bursa'nın geleceği için ortak aklı önceleyen projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Osmangazi, AK Parti, Politika, Kayapa, Güncel, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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